اول تعليق من مستشار الرئيس للشؤون الصحية عن تسجيل مصر حالات أوميكرون

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على اكتشاف 3 حالات مصابة بفيروس كورونا من سلاسة أوميكرون في مصر، قائلًا: أنه متوقع دخوله مصر وهو ليس ببعيد عن أي دولة على مستوى العالم، متابعًا أن متحور أوميكرون خفيفة أو متوسطة ولم يثبت أنه الأشد ولا أنه الأكثر عدوى، ولكنه سريع الانتشار ولا داعي لحالة الفزع المنتشرة بين المواطنين بسبب المتحور الجديد.

الإجراءات الاحترازية فعالة ضد أوميكرون

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحور سمة أساسية للفيروسات وليس كورونا فقط، مؤكدًا على الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، مثل ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس والحفاظ على التباعد البدني، هما الأداة الرئيسية للوقاية من كورونا والمتحورات والسلاح الفعال للتعامل مع الفيروس.

اللقاحات فعالة ضد المتحورات

وأكد تاج الدين، إن اللقاحات لها فعالية وما زالت فعاليتها قوية في مواجهة فيروس كورونا، ولكن في حين انخفاض نسب الفعالية تكون بنسبة معينة، ولكن بشكل عام فعالية اللقاحات موجودة، داعيًا المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة التى وضعتها الدولة المصرية وهى تطعيم 40% من المواطنين.

وناشد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، المواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا بضرورة الحصول على الجرعة الثانية نظرًا لأهميتها، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات لا تعطي المناعة التي تصل إلى 100% ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة في حال الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى مجهودات الدولة في توفير لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وكافة التسهيلات التي تقوم بها الدولة لتطعيم المواطنين.

إصابة 3 مواطنين بمتحور أوميكرون

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، في بيان رسمي لها وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، من 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التى ظهرت عليهم، خفيفة ويتلقوا العلاج وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.