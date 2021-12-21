التفاصيل الكاملة لحريق مصنع بلاستيك أكتوبر: ماس كهربائي بماكينة لحام

توصلت تحريات رجال الشرطة إلى أن ماسًا كهربائيًا في ماكينة لحام وراء نشوب حريق هائل داخل مخزن بسطح مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادس من أكتوبر، أثناء القيام بأعمال صيانة في المخزن على سطح المصنع، ثم امتدت النيران لتلتهم محتويات المخزن، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماده ومنع امتداد النيران الى المصانع المجاورة، كما تمت عمليات التبريد داخل المصنع.

تفاصيل حريق مصنع أكتوبر

أما عن تفاصيل ما حدث في حريق مصنع أكتوبر، فكانت البداية عندما تفاجأ عمال أحد مصانع البلاستيك بمنطقة السادس من أكتوبر، بتصاعد الأدخنة بكثافة من سطح المصنع، وعلى الفور أبلغوا شرطة النجدة، وبعد دقائق انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق الذي التهم محتويات مخزن موجود بسطح المصنع دون خسائر بشرية في الأرواح، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في أحد مصانع أكتوبر

بداية الواقعة كانت بلاغا إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بنشوب حريق هائل بأحد مصانع البلاستيك الموجودة في المنطقة الصناعية الثانية في السادس من أكتوبر، وتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب من سطح المصنع، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق الذى اشتعل في مخزن موجود على سطح مصنع البلاستيك، وتسبب في التهام معظم محتويات المخزن من الداخل، دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

إصابة عامل باختناق في حريق مصنع أكتوبر

وتبين إصابة عامل بالمصنع بحالة اختناق، نتيجة تصاعد الأدخنة بكثافة من حريق المصنع، وعلى الفور جرى عمل كل الإسعافات الأولية له، كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتجري الآن محاولات التبريد، كما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحريق، وعاينت آثار الحريق والخسائر داخل المصنع، وطلبت تحريات رجال الشرطة حول الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائي لرفع الأدلة من مكان الحريق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.