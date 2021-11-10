عاجل.. حريق هائل في مصنع بلاستيك بالشرقية «فيديو»

شب حريق هائل، منذ قليل، في مصنع بلاستك بعزبة البوطة التابعة لقرية القراقرة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، ودفعت إدارة الحماية المدنية في مديرية الأمن بـ 4 سيارات للسيطرة على الحريق وإخماده.

الأمن يتلقى بلاغًا بنشوب حريق في مصنع

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق هائل بمصنع بلاستك بعزبة البوطة التابعة لقرية القراقرة بمدينة منيا القمح.

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستك 300 متر

انتقل ضباط إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية، ودفعت بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن المصنع مقام على مساحة 300 متر ويوجد به كمية من القش، ما ساعد على سرعة اشتعال النيران.

فيما تقوم قوات الحماية المدنية الآن بالسيطرة على الحريق وإخماده، وسنوافيكم بالتفاصيل.