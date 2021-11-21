السيطرة على حريق هائل في مصنع بلاستيك بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل كان قد شب في مصنع بلاستيك بطريق قرية الجديدة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

الأمن يتلقي إخطارًا بنشوب حريق في مصنع بلاستيك

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل بمصنع بلاستيك بالقرب من قرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح.

الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، لمكان الواقعة، وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده.

النيابة العامة والمعمل الجنائي يعاينان المكان

وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي لمكان الواقعة لمعاينة المكان وبيان سبب الحريق وحصر حجم الخسائر المادية، فيما تبين عدم وجود خسائر بشرية في الأرواح، والتهمت النيران محتويات المصنع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار التحقيق من النيابة العامة في الواقعة.

حريق مصنع بلاستيك بنفس المنطقة منذ 10 أيام

يذكر أن نفس المنطقة كانت قدت شهدت منذ 10 أيام، حريق هائل في مصنع بلاستيك آخر بعزبة البوطة بمنيا القمح، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده وتبين أن المصنع به كمية من القش والبلاستيك وتم السيطرة على الحريق وإخماده.