تفاصيل حريق مصنع بلاستيك بالشرقية.. 8 سيارات إطفاء تسيطر على النيران

شب حريق هائل في مصنع بلاستيك بطريق قرية «الجديدة»، التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مساء أمس السبت، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران لمنشآت مجاورة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في مصنع بلاستيك الشرقية بطريق قرية الجديدة بمركز منيا القمح.

8 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع بلاستيك الشرقية

وعلى الفور، دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء محمد العادلي مدير الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماده، وانتقل ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم احمد الخولي رئيس المباحث لمكان الواقعة.

الصحة تدفع بسيارة إسعاف

ودفعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، بسيارة إسعاف لمكان حريق مصنع بلاستيك الشرقية، ورفعت حالة الطوارئ بمستشفى منيا القمح والمستشفيات القريبة منها تحسبًا لوجود مصابين جراء الحريق.

أكثر من 5 ساعات للسيطرة على الحريق

واستمرت قوات الحماية المدنية في عملية إخماد حريق مصنع بلاستيك الشرقية منذ وصولها مكان الواقعة فور تلقتيها البلاغ مساء أمس السبت حتى فجر اليوم الأحد، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، فيما واصلت القوات عملية التبريد بالمحتويات المحترقة للتأكد من إخماد النيران تمامًا وضمان عدم إشتعالها مرة آخرى.

معاينة النيابة والمعمل الجنائي لمكان الحريق

وعاين فريق من النيابة العامة وإدارة المعمل الجنائي مكان حريق مصنع بلاستيك الشرقية، بعد السيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمعرفة سبب الحريق وحصر حجم الخسائر المادية التي نتجت عن الحريق، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حريق مصنع بلاستيك في نفس المنطقة منذ 10 أيام

يذكر أن إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، كانت قد تلقت بلاغًا منذ 10 أيام بنشوب حريق في مصنع بلاستيك آخر بعزبة البوطة التابعة لمركز منيا القمح، وهي بالقرب من مكان حدوث حريق مصنع بلاستيك الشرقية اليوم، ودفعت الإدارة بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطره علي الحريق وإخماده، وتبين أن المصنع كان موجود به كمية من القش والبلاستيك.