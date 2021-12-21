الغذاء والدواء الأمريكية تُصرح باستخدام أقراص لعلاج كورونا هذا الأسبوع

أعلن مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الغذاء والدواء، ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج «كوفيد-19» الأسبوع الجاري.

وأضاف المسؤولون المطلعون على هذا الأمر، في تصريحات أوردتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن الحبوب ستشمل عقار «باكسلوفيد» من شركة «فايزر»، و«مولنوبيرافير»، من شركة «ميرك» بهدف علاج مرضى «كوفيد-19» من ذوي الأعراض الحرجة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

مسئولون: الموافقة على الدوائين ربما تأتي غدا الأربعاء

وأشاروا إلى أن الموافقة يمكن أن تأتي في أقرب وقت، ربما غدا الأربعاء.

وكانت شركتا ميرك وفايزر الأمريكيتان، قد أعلنتا، بعد أشهر من البحث، نجاحهما في ابتكار دوائين لعلاج كورونا، حيث أعلنت شركة «ميرك» في أوائل أكتوبر الماضي، إنتاج دواء «مولنوبيرافير»، وبعدها أعلنت «فايزر» ابتكار دواء «باكسلوفيد».

والعقاران الجديدان عبارة عن مضادات فيروسات تعمل عن طريق الحد من قدرة الفيروس على التكاثر، ومن ثم إبطاء المرض.

انخفاض حاد في حالات الاستشفاء بين المرضى

وتؤكد الشركتان حدوث انخفاض حاد في حالات الاستشفاء بين المرضى الذين تناولوا دواءيهما بمقدار النصف لـ «مولنوبيرافير»، وحوالي 90% لـ «باكسلوفيد»، وذلك رغم ضرورة الحرص على عدم مقارنة معدلات الفعالية هذه بشكل مباشر، نظرا لاختلاف بروتوكولات الدراستين.

ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت نفسه، أظهر دواء باسم فلوفوكسامين، وهو دواء مضاد للاكتئاب متوفر في المجال العام، ونتائجه مشجعة في الوقاية من الأشكال الحادة لـ «كوفيد-19»، وفقا لدراسة نشرها في أكتوبر باحثون برازيليون في دورية «لانسيت غلوبال هيلث»، وذلك حسبما نقلت «فرنسا 24» في تقرير لها.