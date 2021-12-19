انهيار الفنان ماجد المصري من البكاء بعد كتب كتاب ابنته.. فيديو

تصدر الفنان ماجد المصري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له وهو ينهار من البكاء وهو يحتضن ابنته بعد الاحتفال مساء أمس بكتب كتابها وهو الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

بكاء الفنان ماجد المصري

وانهالت التعليقات على الفيديو من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدعم الفنان ماجد المصري وتأثرهم باللحظة التي شاهدوها بين الأب وابنته وهناك من وضع الأغنية الشهير للفنان مدحت صالح من مسلسل أبو العروسة على الفيديو.

يذكر أن الفنان ماجد المصري نشر صور كتب كتاب ابنته ماهيتاب عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام وعلق عليها قائلاً: «تم بحمد الله كتب كتاب أبنتي ماهي على مصطفى القاضي عقبال عندكم جميعا إن شاء الله».

أخر أعمال ماجد المصري

كان قد شارك الفنان ماجد المصري مؤخرًا في مسلسل الوجه الأخر، ومعه عدد من الفنانين ومنهم نسرين طافش، وندى موسى، ومادلين طبر، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمد علي رزق، وحنان سليمان، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

أما على صعيد السينما فكانت أخر الأعمال التي شارك بها فيلم البدلة وذلك بجانب تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد علاء وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد جمال العدل.

ويستعد الفنان ماجد المصري خلال الفترة المقبلة لتصوير أولى مشاهده في فيلم أهلا بكم في باريس، ويشارك معه سيرين عبد النور وعدد أخر من الفنانين المصريين والعرب وهو من إخراج خالد يوسف.