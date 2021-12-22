معلومات عن قرية رأس النقب بعد انضمامها لجنوب سيناء.. تسكنها 300 أسرة

مدينة طابا هي آخر مدينة تابعة لمحافظة جنوب سيناء، وهي مدينة حدودية تقع بين مصر وإسرائيل، وبها منفذ بري يسمح بدخول السياح طبقا لموافقة الجانبين، ويتبعها 7 تجمعات تنموية، ومساحتها لا تتعد 250 كيلو مترا مربعا.

وفي أكتوبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 424 بشأن ترسيم الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ونص القرار على تعديل الحدود الإدارية لمحافظة جنوب سيناء، لتصبح قرية رأس النقب ومطار طابا ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بدلا من تبعيتها لشمال سيناء، لتصبح مساحة طابا الآن أكثر من 500 كيلو متر مربع وأحد أكبر المدن من حيث المساحة في جنوب سيناء.

1000 فدان مساحة رأس النقب

وقال علي الشحات رئيس مدينة طابا، إن اللواء أيمن الشريف السكرتير العام وقع أول أمس اتفاقية استلام وتسلم قرية رأس النقب، بحضور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، موضحا أن القرية على مساحة 1000 فدان.

وتضم القرية مبنى تعليمي ابتدائي، وإعدادي، وفصلين للثانوي التجاري، ومجلس قروي، ويعيش بها نحو 300 أسرة ، ويتبع لها 3 تجمعات بدوية.

وأوضح أن إجمالي البيوت البدوية هناك 73 بيتا بدويا، إضافة إلى 155 بيتا للأهالي، ويعمل معظم السكان بحرقة الرعي، وتعتمد على مياه الآبار، ويوجد بها محطة تغذية كهرباء النقب، والشيخ عيد سالم هو شيخ القرية الرسمي وهو شيخ قبيلة الأحيوات.

تنفيذي جنوب سيناء أعتمد قريتين

وأكد رئيس مدينة طابا، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اعتمد الأسبوع الماضي قرارا بإنشاء أول قريتين بمدينة طابا، وهما قرية المراخ، قرية رأس النقب، وبهذا سوف تتحول طابا إلى مركز ومدينة.

وتابع أن قرية رأس النقب يوجد بها أراض صالحة للزراعة، وتضم مسجدا، ووحدة طب أسرة، ومركز شباب وملعب، ودار مناسبات، ومخبز مغلق، ومعظم هذه المنشآت مغلقة وغير مستغلة.

أوضح أنه سيجرى إنشاء نقطة إسعاف، وحماية مدنية، ومكتب سجل مدني لتحويل بطاقات المواطنين من شمال إلي جنوب سيناء.

وقال إن المساحة الكلية التي تسلمتها محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 237 كيلو مترا مربعا، لتصبح مساحة مدينة طابا الآن قرابة 500 كيلو متر مربع.