جنوب سيناء تتسلم قرية «رأس النقب» و«مطار طابا» رسميا بقرار جمهوري

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، تسلمت أمس قرية رأس النقب التي كانت تابعة لمحافظة شمال سيناء، وصدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي برقم 424، بشأن ترسيم الحدود بين المحافظتين، ونص علي تعديل الحدود الإدارية لمحافظة جنوب سيناء لتصبح قرية رأس النقب ومطار طابا ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بدلا من تبعيتها إلى شمال سيناء، موضحا أن اللجنة ضمت كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، والجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، وجرى استلام القرية بحضور مشايخ وعقلاء قبيلة الأحيوات.

نقل تبعية المدارس من العام القادم

وأكد اللواء خالد فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الاجتماع الذي عقد بقرية رأس النقب أسفر عن استمرار تبعية المدارس إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حتى انتهاء العام الدراسي الحالي، واستمرار العمل كما هو عليه فى منطقة رأس النقب حتى 30/6/2021 وذلك لإعطاء الفترة الزمنية الكافية لأهل المنطقة ولأبنائهم في الانتهاء من العام الدراسي.

وأضاف المحافظ، أنه يوجد فى منطقة رأس النقب 3 مدارس هي «مدرسة رأس النقب الابتدائية - مدرسة رأس النقب الإعدادية – فصول مدرسة رأس النقب التجارية»، وقال إن هناك لقاءات بين مديرية التعليم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء للاتفاق على ما سيتم عمله بشأن طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وطلاب الدبلوم التجاري بالمدرسة لهذا العام، موضحا أنه سيتم تخيير المعلمين بين العمل مع معلمي جنوب سيناء أو البقاء في العمل بمحافظة شمال سيناء.

مدارس رأس النقب

من جانبه، قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قرية رأس النقب تضم 3 مدارس هي مدرسة النقب الابتدائية ويبلغ عدد الطلاب بها 125 طالبا وطالبة، و20 معلما، ومدرسة النقب الإعدادية ويبلغ عدد الطلاب بها 62 طالبا وطالبة، وبها 12 معلما، ومدرسة النقب التجارية بها 76 طالبا وطالبة، وبها 15 معلما و7 عمال، موضحا أن عدد سكان القرية يبلغ نحو 2000 نسمة وتضم 3 تجمعات بدوية، وحوالي 36 أسرة.

جدير بالذكر، أن وفد محافظة جنوب سيناء ضم اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وزيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي الشحات رئيس مدينة طابا، وعادل عبد الرحمن وكيل مديرية والتعليم بجنوب سيناء نائبا عن وكيل الوزارة.