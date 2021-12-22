معلومات عن 3 محطات مياه يفتتحها الرئيس بقنا.. تكلفتها 700 مليون جنيه

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة قنا، اليوم، 3 مشروعات مياه، ضمن مشروعات أخرى يفتتحها من خلال تقنية «فيديو كونفراس» من محافظة أسيوط، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، ورؤية مصر 2030.

ومن المشروعات التي سيتم افتتاحها بمحافظة قنا، توسعات محطة مياه الشرب بدشنا، ومحطة مياه الشرب بفرشوط، ومحطة تنقية مياه الشرب بقنا.

محطة مياه الشرب بفرشوط

وتقع محطة مياه الشرب بفرشوط على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة مالية بلغت 320 مليون جنيه، وهي تعمل بنظام الترشيح الفائق «Ultra Filtration»، وهي الوحيدة على مستوى الجمهورية من محطات هذا النوع التي تعمل بطاقة 400 لتر/ ثانية، وتخدم حوالي 200 ألف مواطن من أهالي مركز فرشوط، والقرى التابعة له.

ويتم التحكم في إدارة وتشغيل المحطة بنظام إلكتروني، وفور حدوث أي عطل أو تغيّر في خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائياً لاتخاذ الإجراء المناسب، وقد تم الانتهاء من كل الأعمال بالمحطة، كما تم تنفيذ التشغيل التجريبي لها، واختبار عينات من المياه للتأكد من نقاء المياه وصلاحيتها للاستخدام، وكذلك للاطمئنان على سلامة الشبكات.

توسعات محطة مياه الشرب بدشنا

كما انتهت أعمال التوسعات لمحطة مياه الشرب بدشنا، وزادت طاقتها الإنتاجية من 400 لتر / ثانية، إلى 800 لتر / ثانية، بتكلفة 160 مليون جنيه تقريبا، وسوف تخدم المحطة مركز دشنا، والقرى التابعه له، وعددها 14 قرية، مما تسهم فى القضاء على مشاكل ضعف المياه، ويستفيد منها نحو 400 ألف نسمة، كما تم إجراء التشغيل التجريبى للمحطة، واختبار قدرة الشبكات على استيعاب كميات المياه الإضافية.

محطة مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة

ومن المخطط أن تبلغ الطاقة التصميمة لمحطة تنقية مياه الشرب بقنا الجديدة بعد الانتهاء من جميع مراحل التنفيذ حوالي 172 ألف م3/يوم، بتكلفة 216 مليونا و900 ألف جنيه، حيث بلغت المرحلة الأولى من المحطة حوالي 34 ألف م3/يوم، وهي تتكون من (خزان المياه المرشحة - المروقات - غرفة توزيع المروقات - عنبر طلمبات المياه المرشحة - المرشحات - غرفة التوزيع الرئيسية - أحواض التجفيف - خزان تجميع مياه الغسيل - المكثفات المبنى الاداري - مبنى الورشة والمخزن - مبنى الكيماويات - مبنى الكلور - المأخذ - الخط الناقل بطول8.27 كم).