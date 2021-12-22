مدير «تنمية الصعيد»: نشهد طفرات كبرى منذ 2014 خاصة في سوهاج وقنا

قال الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إن الطفرة والنقلة النوعية في تطوير قرى الصعيد بدأت منذ عام 2015، باهتمام رئاسي مكثف في تنمية الصعيد، نظرا لأنه كان محروما من الاستثمارات بالرغم من وجود جزء كبير من مواطني مصر فيه، «تنمية الصعيد مذكورة في الدستور عام 2014، وتم تكثيف التطوير والاستثمار فيها من ذلك التاريخ وحتى 2021».

عبدالحليم: 2015 الرئيس تفاوض على تنمية متكاملة مع البنك الدولي لتطوير محافظتين

وأضاف «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية أسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية عملت على ضخ الكثير من الاستثمارت الحكومية لتطوير قرى الصعيد وصلت إلى 375 مليار جنيه للوزارات الحكومية، كما عملت القيادة في إطلاق برامج تنموية موجه للصعيد، «2015 الرئيس تفاوض على تنمية متكاملة مع البنك الدولي وحصلنا على قرض 500 مليون دولار لمحافظات سوهاج وقنا وتمويل مكافئ من القيادة المصرية».

عبدالحليم: البرنامج مركز في سوهاج وقنا وغرضه إرشادي ليمتد لباقي المحافظات

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بدأ تنفيذه على أرض الواقع في 2014، ويعمل في مجالات متعدده كالبنية التحتية ودعم التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة وتطور نظم عمل الإدارات المحلية بعد التشاور مع المواطنين، «البرنامج مركز في سوهاج وقنا وغرضه إرشادي حتى يمتد إلى باقي المحافظات».

وأكد أنه وخلال العام الماضي 2020، تم تعديل اتفاقية التعاون مع البنك الدولي ليتضمن محافظتين جدد، «البرنامج اشتغل على استكمال مشروعات متوقفه منذ سنوات طويلة خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة بتدخل البنية الأساسية».