اليابان تسجل أول انتقال غير معروف المصدر بين مواطنيها لـ«أوميكرون»

أعلنت اليابان اليوم الأربعاء، تسجيل أول انتقال مجتمعي لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، في مقاطعة أوساكا بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس عبر طرق غير معروفة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، قوله: «يُنظر إلى هذه الحالات على أنّها أول انتقال مجتمعي ينتشر في البلاد»، في وقت تظل فيه اليابان في حالة تأهب بشأن أوميكرون، مع فرض ضوابط صارمة على الحدود.

تأهب في اليابان بسبب انتشار أوميكرون

يذكر أنّ الحالات المسجلة هي لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، ليس لديها تاريخ للسفر إلى الخارج، ما يزيد المخاوف حيال انتشار سلالة أوميكرون في المجتمع المحلي.