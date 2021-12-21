جدول امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ببورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021/ 2022، بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة والرياضية والمنازل.

وأوضح الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني للمدارس الرسمية واللغات والخاصة والرياضية والمنازل تبدأ في 15 يناير، وتنتهي يوم 18 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام ببورسعيد

وأعلن «باهي» أن جدول سير امتحانات الصف الأول الثانوي العام يبدأ بمادتي التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم 15 يناير، والتربية الوطنية والتربية المهنية يوم 17 يناير.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ببورسعيد

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن جدول سير امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يبدأ بمادتي التربية الوطنية والتربية المهنية يوم 16 يناير، والتربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم 18 يناير.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد قد أعلن، في وقت سابق، جداول امتحانات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة والرياضية والمنازل، عبر صفحة مديرية التربية والتعليم على «فيسبوك»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجرءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وطالب التلاميذ بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الإحترازية، داعيا الله أن يحفظهم من الفيروس، ويكلل جهدهم في الامتحانات بالنجاح.