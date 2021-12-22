مصر خارج السباق.. تعرف على أبرز الأفلام المرشحة لـ«الأوسكار» 2022

كشفت أكاديمية «فنون وعلوم الصور المتحركة»، المُنظمة لجوائز «أوسكار»، عن قوائم الترشيحات النهائية في 10 فئات للجوائز في النسخة 94 من حفل توزيع الجوائز الشهير، المقرر إقامته في مارس المقبل، ومن بينها قوائم الأفلام المتنافسة على جوائز أفضل فيلم وثائقي طويل، وأفضل فيلم وثائقي قصير بالإضافة إلى قائمة أفضل فيلم عالمي.

وتضم قائمة الأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي، 15 فيلما، ولم تتواجد مصر أو دولة عربية ضمن قائمة الترشيحات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة التي تضم 5 ترشيحات نهائية يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 يوم الأحد، 27 مارس 2022.

أفلام مهرجان «كان» السينمائي تستحوذ على ترشيحات أوسكار لأفضل فيلم عالمي

- «Great Freedom» إخراج سيباستيان ميس (النمسا)

حاصل على جائزة لجنة التحكيم بمسابقة «نظرة ما» في الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي.

- «Playground» إخراج لورا واندل (بلجيكا)

حاصل على جائزة الـ «فيبرسي» بمسابقة «نظرة ما»، في الدورة السابقة بمهرجان كان السينمائي.

- «Lunana: A Yak in the Classroom» إخراج باو تشوينينج دورجي (بوتان)

- «Flee» إخراج جوناس بوهر راسموسن (الدنمارك)

- «Compartment No. 6» إخراج يوهو كوسمانن (فنلندا)

حصل على الجائزة الكبرى في المسابقة الرسمية من مهرجان كان السينمائي 2021.

- «I’m Your Man» تأليف وإخراج ماريا شرادر (ألمانيا)

- «Lamb» إخراج فالديمار يوهانسون (أيسلندا)

«أصغر فرهادي» يترشح للمرة الثالثة لـ «أوسكار» كأفضل فيلم عالمي

- «A Hero» إخراج أصغر فرهادي (إيران)

حصل على الجائزة الكبرى في المسابقة الرسمية من مهرجان «كان»، السينمائي 2021، وسبق وحصل المخرج الإيراني على جائزتي أوسكار عن نفس الفئة عن فيلمي«A Separation» و«The Salesman» عامي 2011 و2016 على التوالي.

- «The Hand of God» إخراج باولو سورينتينو (إيطاليا)

حصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى بالدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل بطل الفيلم فيليبو سكوتي على جائزة مارسيلو ماستروياني.

- «Drive My Car» إخراج ريوسوكي هاماجوتشي (اليابان)

حصل على جائزة أفضل سيناريو في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي.

- «Hive» إخراج بليرتا باشولي (كوسوفو)

عُرض للمرة الأولى بمهرجان «صندانس»، السينمائي، وأصبح أول فيلم في تاريخ المهرجان يفوز بجميع الجوائز الرئيسية الثلاث «جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة الجمهور وجائزة الإخراج».

- «Prayers for the Stolen» إخراج تاتيانا هويزو (المكسيك)

حصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما»، في الدورة السابقة من مهرجان «كان»، السينمائي.

- «The Worst Person in the World» إخراج يواكيم تراير (النرويج)

حصلت بطلة الفيلم النرويجية «رينات رينست»، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم من مهرجان «كان»، السينمائي في دورته الـ 74.

- «Plaza Catedral» إخراج أبنر بينايم (بنما)

حصل الممثل الشاب «فرناندو كزافييه دي كاستا»، على جائزة ميزكال لأفضل ممثل من مهرجان جوادالاخارا السينمائي الدولي.

- «The Good Boss» إخراج فرناندو ليون دي أرانوا (إسبانيا)