تفاصيل رحلات الفوج التاسع إلى «الأقصر وأسوان».. 7 أيام بـ1000 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، فتح باب الاشتراك في الفوج التاسع برحلة قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2021 إلى 7 يناير 2022.

شروط الالتحاق بالفوج التاسع برحلة قطار الشباب

- أن يتراوح السن من 18 حتى 40 عامًا ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية في الأقصر وأسوان المدرجة بالبرنامج.

- مشاركة صفحة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي قبل التسجيل.

- الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد بالمديرية.

- قيمة الاشتراك 1000 جنيه للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- يتم التوريد بالمديريات من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- إحضار شهادة طبية تفيد بخلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع والنفسية، واللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار «رقم العربة ورقم المقعد» طبقًا للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر وأسوان.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فورا على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

البرنامج الاسترشادي

«الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات - مقابر النبلاء - محاضرة - جولات حرة».

طريقة الاشتراك في رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

- قبل التسجيل يجب التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، حيث لا يمكن تعديلها بعد ذلك.

- إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالرقم القومي والاسم الرباعي، والمحافظة والنوع والفوج والحالة الاجتماعية.

- تحديد بيانات التواصل الخاصة برقم الهاتف وعنوان السكن.

- تحديد المؤهل الدراسي والجامعة الخاصة بالمتقدم، والوظيفة وجهة العمل إذا كان المتقدم يعمل، ثم الضغط على تأكيد الطلب وبعدها الضغط على «حفظ»، على أن يسدد الراغب في الاشتراك قيمة الاشتراك بمديرية الشباب التابع لها محل الإقامة المدون بالبطاقة الشخصية، إذ يتم تأكيد الاشتراك بأسبقية الدفع.