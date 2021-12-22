معلومات عن مستشفى طب أسنان أسيوط.. تخدم 3 محافظات وأنشئت في 7 سنوات

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من الوزراء والقيادات المحلية والتنفيذي.

وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن مستشفى طب أسنان جامعة أسيوط لخدمة أبناء محافظات «أسيوط وسوهاج وقنا»، كما يلي:

- تاريخ بدء المشروع: 1 يونيو 2014.

- تاريخ نهاية المشروع: 28 فبراير 2021.

- نسب التنفيذ 100%.

العيادات الخارجية بمستشفى كلية طب أسنان أسيوط

- 8 عيادة مكيّفة مركزيا بإجمالي 260 كرسي أسنان.

- 4 عيادات أسنان VIP مكيّفة مساحتها 3.8 م × 4.35م موزعة بواقع عيادة بكل طابق من طوابق المستشفى، تحتوي على كرسي أسنان واحد ومختلف التجهيزات والآلات اللازمة لها، وجهاز أشعة بكل منها، كما أنّ عيادات الرابع العلوي بها جهاز ميكروسكوب جراحي بكل عيادة.

مستشفى طب أسنان أسيوط لخدمة وجه قبلي

* قسم الأشعة وغرف الأشعة بالمستشفى: بإجمالي 12 غرفة موزعة كما يلي:

- 6 غرف أشعة أسنان صغيرة بالطابق الأرضي بقسم أشعة الفم والأسنان.

- غرفة أشعة بقسم العلاج بأجر في الطابق الأرضي.

- غرفتا أشعة بعيادة علاج الجذور في الطابق الثاني العلوي.

- غرفتا أشعة بعيادة جراحة الفم والوجه والفكين بالطابق الرابع علوي.

- غرفة أشعة بقسم التركيبات الثابتة بالطابق الثالث علوي.

* غرف الأشعة البانوراما ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، موزعة كما يلي:

- غرفة أشعة ثنائية الأبعاد بالطابق الأرضي.

- غرفة ثلاثية الأبعاد بالطابق الأرضي.

* قسم عمليات جراحة الفم والوجه والفكين بالمستشفى القسم الداخلي والإقامة، موزعة كما يلي:

- غرفتا عمليات كاملة التجهيزات والآلات الطبية اللازمة بكل غرفة ترابيزة عمليات واحدة.

- غرفتا إفاقة وعناية مركزة بكل غرفة عدد 2 سرير اقامة وعناية مركزة

- 3 غرف إقامة رجال بسعة إجمالية 5 أسرّة إقامة.

- 3 غرف إقامة نساء بسعة إجمالية 5 أسّرة إقامة.

- غرفة استراحة أطباء بسعة إجمالية 3 أسرّة إقامة.

- غرفة استراحة تمريض بسعة إجمالية 3 أسرّة إقامة.

* التعقيم المركزي في المستشفى، موزع كما يلي:

- 3 غرف تعقيم مركزي ببدروم المستشفى مزودة بـ4 أجهزه تعقيم سعة الواحد 55 لترا.

- غرفة استلام الأدوات والغسيل وتجهيز الآلات للتعقيم.

- غرفة التعقيم وغرفة تسليم الآلات إلى الأطباء بعد انتهاء عمليات التعقيم.

- 8 غرف تعقيم بواقع غرفتين بكل طابق من طوابق المستشفى، مخصص غرفة لكل عيادة، بها أجهزة تعقيم إجمالي عددها 20 جهازا سعة 25 لترا.