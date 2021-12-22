رصف شارعين في مدينة أبو حماد بالشرقية بتكلفة 3.6 مليون جنيه

في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لمركز ومدينة أبو حماد، للاطمئنان على أعمال النوبتجية الصباحية وأعمال النظافة ورفع القمامة والإشغالات بالشوارع الرئيسية ورفع القمامة وإزالة الإشغالات المخالفة.

محافظ الشرقية يتفقد رصف شوارع أبو حماد

وتوجه محافظ الشرقية لشارع الجيش والذي يشهد أعمال رصف وكذلك شارع المغازي والشوارع المتفرعة منه (ش أبو طاقية - وش برج العزازي ) بإجمالي طول 950م وبتكلفة تصل إلى 2 مليون و600 ألف جنيه كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع ماركيز بطول 450 م وبتكلفة تصل إلي مليون جنيه.

رفع كفاءة بعض الطرق لتسهيل حركة المرور

وانتقل المحافظ يرافقه وجيه صدقي سعدون رئيس مركز ومدينة أبو حماد لتفقد شوارع (التحرير- الكنيسة)، ووجه رئيس المركز بالبدء فوراً في رفع كفائتهم وتبليطها ببلاط الإنترلوك.

كما أمر المحافظ برصف 5 شوارع جانبية متفرعة من شارع الجيش ومغلقة النهاية ببلاط الانترلوك، نظرا لتردي حالتهم مما يعوق حركة المواطنين خاصة مع سقوط الأمطار.

كما كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة أبو حماد برصف شارع بورسعيد ورفع كفاءته وتهيئته بالشكل اللائق والمناسب أمام المارة والمواطنين.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة في عدد من مراكزها ومدنها ستغير وجه الحياة أمام المواطنين، وستعيد اللمسة الجمالية والنسق الحضاري للمراكز والمدن ليشعر المواطن بحجم الاهتمام الذي توليه له الدولة لتحسين الخدمات المقدمة إليه في مختلف القطاعات.