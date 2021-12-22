مدبولي: نفذنا 188 ألف وحدة سكنية في الصعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ قطاع الإسكان والمرافق حظي بأهمية كبيرة، حيث نفذت الدولة 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بينما شهدت محافظات الصعيد كافة تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف إسكان اجتماعي، و45 ألف وحدة، لتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائيات، فضلا عن 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي وأولى بالرعاية، كانت موجودة وانتشرت في كل ربوع محافظات الصعيد.

تطوير طرق الصعيد

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنّ تطوير الدولة الطرق الأفقية لربط المحافظات المغلقة في صعيد مصر، دفع مؤسسة الـOECD في تقريرها الصادر في 2020، للتأكيد على أنّ الحكومة طوّرت شبكة الطرق في المحافظات التي كان يطلق عليها «مغلقة» في صعيد مصر والواحات قرب البحر الأحمر، للمساعدة في تعزيز النشاط الاقتصادي خارج المناطق الحضارية وزيادة نسب النفاذ إلى الأسواق.

32 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد بمحافظات الصعيد

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ تطوير منظومة السكة الحديد، جاء باستثمارات 32 مليار جنيه لتطوير نظم الإشارات وتجديدات السكك والمزلقانات والوحدات المتحركة، و46 محطة للسكك الحديدية بمحافظات الصعيد.

ومن بين المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها، مجمع لإنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، كما يعد أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة في القاهرة والإسكندرية والسويس إلى مناطق الصعيد المختلفة.