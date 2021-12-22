الخارجية ترد على «الأطباء» بشأن احتجاز طبيب في جدة: أُطلق سراحه

أعلن الدكتور مصطفى هاشم، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، أنّ نقابة الأطباء تلقت إفادة من السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بشأن الإستغاثة التي تلقتها نقابة الأطباء من طبيب مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية، أفاد خلالها ببحث وزارة الخارجية مع القنصلية المصرية العامة بجدة شكوى الطبيب وتأكد من إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية لحين انتهاء التحقيقات.

كما أفاد مساعد وزير الخارجية في رده على نقابة الأطباء أنّ الطبيب المذكور، حضر إلى مقر البعثة المصرية بجدة وبدورها قدمت له كافة الدعم القانوني اللازم، مؤكدا أنّ القنصلية المصرية خاطبت وزارة الخارجية السعودية فرع مكة المكرمة، بشأن شكوى الطبيب.

إستغاثة من أحد الأطباء المصريين بالسعودية

وذكر «هاشم»، أن لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الأطباء تلقت إستغاثة من أحد الأطباء المصريين بالسعودية ويعمل استشاري أشعة تشخيصية بأحد المستشفيات الخاصة في جدة.

و أضاف أن شكوى الطبيب أفادت بتوقيفه واحتجازه بأحد مراكز الشرطة بجدة بناء على شكاوى كيدية من بعض العاملين بالمستشفى جهة عمله، بحسب ما ورد في استغاثة الطبيب.

وأشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية إلى أنّّ نقابة الأطباء تواصلت مع وزارة الخارجية لبحث الشكوى وعليه تلقت النقابة لاحقا ردًا مفصلاً من السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج.

و أضاف «هاشم»، أن وزارة الخارجية بحثت مع القنصلية العامة بجدة شكوى أخصائي طب أطفال يطلب المساعدة للحصول على مستحقاته المالية لدى أحد المراكز الطبية الخاصة بالمدينة المنورة، مؤكدا أنّ مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج طلب من النقابة بعض البيانات التفصيلية عن موضوع الشكوى ووافته النقابة بتلك البيانات وستتابع ما تسفر عنه مجهودات وزارة الخارجية.

نقيب الأطباء: نسعى لحل مشاكل الأعضاء بشتى الطرق

من جانبه، وجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء الشكر والتقدير لوزارة الخارجية ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، لتواصلهم الدائم والتعاون المستمر مع نقابة الأطباء.

وأكد «خيري»، سعي نقابة الأطباء بشتى الطرق لتحسين أحوال الأطباء داخل مصر و الارتقاء بمهنة الطب ومتابعة أحوال الأطباء المصريين بالخارج وبحث مطالبهم .