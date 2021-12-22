مواصفات وأسعار «مازدا 3» بالسوق المصرية.. الفئة الأولى بـ425 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات المصري، طرح سيارات من كافة المُصنعين في العالم سواء كانت سيارات أووربية أو يابانية أو صينية أو كورية، ومن أبرز تلك الطرازات التي تم طرحها في السوق المصرية سيارة «مازدا 3»، اليابانية.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصافات وأسعار السيارة الجديدة في السوق المحلية.

أسعار سيارة مازدا 3

- تنتمي السيارة مازدا 3 لفئة السيارات «السيدان»، وتتوافر داخل السوق المحلية من خلال 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 425 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 483 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 520 ألف جنيه.

مواصفات سيارة مازدا 3

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4660 ملم الطول، 1795 ملم العرض، 1440 ملم الارتفاع، 2725 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 454 لترا.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 140 ملم.

وسائل الأمان

- تتوفر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل الأمان، من بينها «وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS.

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

- برنامج تدعيم الفرامل BA.

- جنوط 15 بوصة ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي.

- خاصية التحكم بعجلة القيادة بالنظام الصوتي وسبويلر خلفي.