السيسي يوقع على أول نسخة من كتاب يوثق مشروعات الدولة «رؤية وإنجاز»

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النسخة الأولى من الكتاب الخاص بـ«الرؤية والإنجاز» وتوثيق كل المشروعات التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

توجيه رئاسي بتعميم برنامج تنمية الصعيد لباقي المحافاظات

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.

مشروعات تستهدف الارتقاء بجودة الحياة في الصعيد

وحصل الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، إذ أنَّ المبادرة شملت 34 مركزًا في المرحلة الأولى، بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة ستدخل 35 مركزًا بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، إلى جانب وجود استثمارات ضخمة موجهة للتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، فتمويل «حياة كريمة» يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.

ومن المقرر أنَّ يتفقد رئيس الجمهورية مدينة ناصر التي تعد من أهم المشروعات العملاقة في صعيد مصر، وذلك بعد الانتهاء من طريق الهضبة الغربية وعمارات سكن مصر والإسكان الاجتماعي ودخول المرافق للمدينة، التي تضم أكبر كاتدرائية وأكبر مسجد، وبلغت استثماراتها 3 مليارات و657 مليون جنيه لإنشاء أكبر تجمع سكني بالمحافظة يحتوي على جميع الخدمات والمرافق على مساحة 6006.2 فدان لإقامة التجمع العمراني الجديد لتستوعب 400 ألف نسمة ويوفر 90 ألف فرصة عمل جديدة.

وتحظى مدينة «ناصر» بمنطقة هضبة أسيوط الغربية، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، وأولى المدن الذكية في صعيد مصر، فأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها، باعتبارها مدينة تسهم في حل مشاكل الإسكان والبطالة بمحافظة أسيوط، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد، كما أن الرئيس هو من أطلق عليها اسم «مدينة ناصر» تخليدًا لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ابن محافظة أسيوط.