البحيرة تنفي إصابة المحافظ بـ كورونا: دور برد شديد.. ويمارس عمله

قالت محافظة البحيرة، قبل قليل، إن رغم تعرض اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، للإصابة بدور برد شديد إلا أنه يمارس كل مهام عمله ويقوم بتوجيه ومتابعة وإدارة كل شؤون المحافظة بمكتبة باستراحة.

وأهابت المحافظة، في بيان، بجميع مواطني المحافظة بتحري الدقة والتأكد من مصدر الأخبار والبيانات قبل نشرها أو تداولها.

صفحات مشبوهة تنشر أخبارا كاذبة

وتحذر المحافظة من تواجد بعض الصفحات المشبوهة وأخرى مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا كاذبة، وأنه لا صحة لما يتم نشره وتداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

كما أنه تم حصر ورصد كل تلك الجهات والصفحات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

يذكر أن هناك عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة الأيام القليلة الماضية، بشأن مرض محافظ البحيرة وإصابته بفيروس كورونا، كما أنها تناولت العديد من الأخبار الأخرى الكاذبة حول تعطيل الدراسة وغيرها.

يشار إلى أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يجري جولة تفقدية بمركز ومدينة دمنهور اليوم الأربعاء 22 ديسمبر لتفقد أعمال تطوير الشوارع والميادين، ويستهل الجولة بشارع الجمهورية الساعة 11 قبل الظهر.