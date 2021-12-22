«الإحصاء»: انخفاض 3% في أعداد المواليد عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، ومن أهم المؤشرات بالنشرة 2.235 مليون مولود خلال عام 2020.

وبلغ عدد المواليد 2235326 عام 2020 مقابل 2304832 عام 2019 بانخفاض قدره 3% كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 1.1 لكل ألف من السكان.

معدل المواليد أحياء بالجمهورية خلال الفترة «2011- 2020»

المعدل لكل 1000 من السكان: 0.1 انخفاض في معدل الإنجاب الكلي

- يمثل معدل الإنجاب الكلي عدد الأطفال المتوقع أن تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنجابية وقد بلغ معدل الإنجاب الكلي 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020 مقابل 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019.

ثبات نسبة النوع عند الميلاد «105 ذكور لكل 100 أنثى»

- بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكور لكل 100 أنثي عام 2020، وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2019.

- بلغ عدد المواليد الذكـور 1143611 عام 2020 مقـابل 1179033 عــام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3%.

- بلغ عدد المواليد الإناث 1091715 عام 2020 مقـابل 1125799 عام 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 3%.

7.9 % انخفاض في أعداد مواليد الحضر عام 2020

- بلغ عدد مواليد الحضر 1142864 عام 2020 مقابل 1240549 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

- بلغ عدد مواليد الريف 1092462 عام 2020 مقابل 1064283عـام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 %.

- بلغ معدل المواليد بالحضر 26.5 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 29.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بانخفاض قدره 2.8 لكل ألف من السكان.

- بلغ معدل المواليد بالريف 19.0 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 18.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.2 لكل ألف من السكان.

محافظة القاهرة الأعلى من حيث عدد المواليد

- محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث عدد المواليد وقد بلغت نسبة المواليد بها 9% من إجمالي عدد المواليد عام 2020 مقابل 9.2 عام 2019 بانخفاض قدره 0.2%.

- محافظة جنوب سيناء هي الأقل من حيث عدد المواليد وبنسبة 0.1% من إجمالي عدد المواليد عام 2020 وهي نفس النسبة لعام 2019.

- سجلت محافظات «مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا» أعلى معدلات للمواليد عام 2020.

- سجلت محافظـات «بورسعيد، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية» أقـل معدلات للمواليد عام 2020.

معدل المواليد بمحافظات الجمهورية عام 2020

المعدل لكل 1000 من السكان: 664,7 ألف حالة وفاة عام 2020

بلغ عـدد الوفيات 664763 عام 2020 مقابل 570580 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5%، كما بلغ معدل الوفيات 6.6 لكل ألف من السكان 2020 مقابل 5.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع قدره 0.8 لكل ألف من السكان.

54.5 % نسبة وفيات الذكور لإجمالي عدد الوفيات

معدل الوفيات بالجمهورية خلال الفترة 2011- 2020: المعدل لكل 1000 من السكان

- بلغ عدد وفيات الذكور 361971 عام 2020 مقابل 312105 عام 2019 بنسبة ارتفــــاع قدرها 16%.

- بلغ عدد وفيات الإناث 302792 عام 2020 مقابل 258475 عام 2019 بنسبة ارتفــــــاع قدرها 17.1%.

- بلغت نسبة وفيات الذكور 54.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 54.7% عام 2019.

- بلغت نسبة وفيات الإناث 45.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 مقابل 45.3% عام 2019.

19.8 % ارتفاعا في أعداد وفيات الريف عام 2020

- بلغ عدد وفيات الحضر 402175 عام 2020 مقابل 351475 عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4 %.

- بلغ عدد وفيات الريف 262588 عام 2020 مقابل 219105 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

- بلغ معدل الوفيات بالحضر 9.3 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 8.3 لكل ألف من السكان عام 2019.

- بلغ معدل الوفيات بالريف 4.6 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 3.9 لكل ألف من السـكان عـام 2019.

محافظة القاهرة الأعلى من حيث عدد الوفيات

- محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث عدد الوفيات وقد بلغت نسبة الوفيات بها 15.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2020.

- محافظة جنوب سيناء هي الأقل من حيث عدد الوفيات، وبنسبة 0.1% من إجمالي عدد الوفيات عام 2020 وهي نفس النسبة لعام 2019.

- سجلت محافظات «القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الأقصر، أسوان» أعلى معدلات للوفيات عام 2020.

- سجلت محافظـات «شمال سيناء، الفيوم، البحر الأحمر، سوهاج، المنيا» أقــل معدلات للوفيات عام 2020.

معدل الوفيات بمحافظات الجمهورية عام 2020

المعدل لكل 1000 من السكان: 2.7% انخفاض في أعداد وفيات الأطفال الرضع «أقل من سنة» عام 2020

- بلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع «أقل من سنة» 35197 عام 2020 مقابل 36173 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.7%، وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 لكل ألف مولود حي عام 2020 وهو نفس المعدل عام 2019.

- بلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 44300 عام 2020 مقابل 46956 عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.7% وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19.8 لكل ألف مولود حي عام 2020 مقابل 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2019.

9.4% انخفاضا في أعداد الزيادة الطبيعية خلال عام 2020

- انخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان «أعداد المواليد - أعداد الوفيات» من 1,734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1,571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.4%.

- انخفــض معدل الزيادة الطبيعية للسكان «معدل المواليد - معدل الوفيات» من 17.5 لكل ألف من السكان خلال عام 2019 إلى 15.6 لكل ألف من السكان خلال عام 2020 بانخفاض قدره 1.9 لكل ألف من السكان.