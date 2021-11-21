استشاري نفسي: السحر موجود منذ الفراعنة.. وكثرة النظر للمرآة مرض نفسي

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن السحر موجود منذ أيام القدماء المصريين «الفراعنة» وتوغل ودخل إلى بعض الأديان السماوية كنوع من التسلل وليس من الواقع، مستشهدا بمثال: «في العصور القديمة بأوروبا كان عندهم عصر يسمى بالفكتوري وكانت أوروبا متأخرة وكان رجال الدين يسيطرون على المشهد للتكسب المادي من خلال إخراج صكوك دخول الجنة والنار وكانوا يستخدمون السحر والجن والشياطين للسيطرة على المواطنين».

البعض يستغل الدين لصالح مصالح شخصية

وتساءل «فرويز»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع إبراهيم عثمان، على قناة «الحدث اليوم»: «هل الرسول الكريم عالج مسلما بالقرآن؟ أو عالج مسلما من الجن؟، كذلك الخلفاء الراشدين لم يعالجوا أحدا من المسلمين من الجن بالقرآن الكريم ولكن هي ثقافة وتوغل هذا المرض لاستفادة البعض منه باسم علاج الجن بالقرآن»، موضحًا أنه يتم استغلال الدين لصالح مصالح شخصية ويشترون بآيات الله ثمن قليلا وللتكسب المادي واستغلال بعض الضعفاء وخاصة المرضى.

وأشار إلى أن كل إنسان له سماحة مع النفس والثقة بالنفس أنه عندما يرى الخطأ يسعى لإصلاح العيوب ليكون الأفضل؛ بينما هناك أناس استغلاليون للضعفاء بحجة أن لديه جن «لابسه» من أجل التكسب المادي، كما ذكر أن النظر إلى المرآة بكثرة يعتبر حب شديد للذات، لذلك يظل الشخص ينظر إلى نفسه وأحيانا قد يرى الإنسان بعض العيوب في نفسه فيطلع عليها من خلال ذلك لمحاولة إخفائها سواء في الجسم أو الوجه وأيضا يطلق عليه حب الذات بسبب الاهتمام بالنفس.

علاج كثرة النظر للمرآة

وأوضح أنه يوجد أيضا شخص يكون مريضا نفسيا لديه انفصام في الشخصية فدائمًا ينظر إلى نفسه في المرآة ويتحدث معها، «كذا المراية ترد عليه هو يسمع أصوات تكلمه فيبدأ التحدث معها ودايما يكون قريب لها لكي يعرف من الذي يتحدث ويتكلم معه»، وإذا كان الشخص يرى أن المرآة تسبب له عبء فربما تكون وسواس قهري، والعلاج يكون حسب المرض، وعن كيفية التخلص منها في حال كانت ليس بقدر كبير عن اللازم من الممكن أن يحاول الحديث دائما مع المحيطين به ولا يجلس بمفرده حتى لا يعطي لنفسه الفرصة في النظر إليها.

وأشار إلى أن الشخص يشعر بأنه مريض بذلك عندما يكون لا يستطيع الاستغناء عن المرآة ويبكي أو يشعر بضيق وتوتر؛ وحينها لا بد من تدخل الطبيب النفسي للعلاج.