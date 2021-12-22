السكة الحديد: تعديل وتركيب 45 قطارا بعربات محسنة «تحيا مصر»

أعلنت هيئة السكة الحديد عن استمرارها في تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، مشددة على عدم تشغيل أي قطار قديم على قضبان السكك الحديدية نهاية 2021، منوهة بأنه بالتزامن مع مطلع يناير 2022، ستكون جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، جديدة ومحسنة.

منع تشغيل العربات القديمة واستبدالها بقطارات «تحيا مصر»

وقالت السكة الحديد، في بيان رسمي لها، إنه سيجري منع تشغيل العربات القديمة واستبدالها بقطارات محسنة "تحيا مصر"، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، معلنة عن تعديل وتركيب 45 قطارا على بعض الخطوط كالتالي:

أولا: اعتبارا من يوم 23 ديسمبر 2021

خط الإسماعيلية / السويس والعكس

- تعديل تركيب قطارات 101/104/105/108-102/103/106/107/110/115 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

ثانيا: اعتبارا من يوم 25 ديسمبر 2021

1- خط طنطا / السنطة / محلة روح والعكس

- تعديل تركيب قطارات 303/4302/4303/4304 / 4305/4306/ 4307/4308/3409/4310/4311/4312/4313/4314/4315/4316/4317/4318/4319/4320/4321/522 بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

تشغيل عربات محسنة تحيا مصر بديل عربات القطارات القديمة بـ«السكة الحديد»

2- خط نجع حمادي / الأقصر و العكس

- تعديل تركيب قطارات 747/748-745/746/749 بـ 5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

3- خط الأقصر/ أدفو والعكس

- تعديل تركيب قطارات 752/755/758-756/739 بـ5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جداولها الحالية.

ثالثا: اعتبارا من يوم 26 ديسمبر 2021

خط نجع حمادي/ الأقصر والعكس

1- تعديل تركيب قطار 744 بعدد 5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

خط أدفو/ الأقصر والعكس

2- تعديل تركيب قطار 751 بعدد 5 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.