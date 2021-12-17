متحدث صندوق تحيا مصر: أجرينا جراحات مياه بيضاء لـ25800 مواطن مجانا

قال محمد مختار، المتحدث الرئيس باسم صندوق «تحيا مصر»، إنه جرى 25.800 عملية جراحية في 19 محافظة فيما يتعلق بالمياه البيضاء ضمن مبادرة نور حياة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كان يمكن أن يزداد بشكل أكبر، لكن جائحة كورونا تسببت في غلق عدد كبير من المستشفيات، وكان من الصعب إطلاق قوافل دون غرف عمليات.

سر تقليل وتيرة الجراحات في فترة كورونا

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «كان من الصعب أن نمنح الأمل لمريض ونتأخر عليه في عملية جراحية»، مشيرًا إلى أن تتواصل مع منظمات المجتمع المدني من أجل زيادة وتيرة العمليات ويتم تجميع الحالات التي ستضخع لكشوفات المبادرة عن طريق نظام إلكتروني.

الخط الساخن

وتابع المتحدث الرئيس باسم صندوق «تحيا مصر»، أن رقم الخط الساخن المخصص للتواصل مع الصندوق 15118، كما يتم طرح مواعيد وأماكن المبادرة عبر صفحاته الصندوق على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه بعد الاتصال بهذا الرقم يتم التوجيه داخليا إلى المشروع الذي يستفسر المواطن عنه.

كل خدمات «تحيا مصر» مجانية

وأوضح، أن الصندوق يقدم كل خدماته بالمجان: «مفيش أي حاجة بنقدمها بمقابل، وبالتالي مينفعش حد يحصل من الناس أي تبرع بدعوى إنه من صندوق تحيا مصر دون إثبات، ولو محتاج تتبرع للصندوق يمكنك الاتصال بالخط الساخن، ليأتي المندوب إليه بإيصال وإثبات، ومفيش أي حد بيقدم خدمة بمقابل».