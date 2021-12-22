عاجل.. ضبط عصابة خطفت طفلا وحصلت على فدية 3 ملايين جنيه من سيدة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عصابة بتهمة خطف طفل عمره 6 سنوات من والدته عنوة، بعد أن اعترضت سيارة مجهولة طريقهما على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، وتمكنت من خطف الطفل في وجود سائقها وتمكنوا من الهروب.

فدية 3 ملايين جنيه

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن أفراد العصابة تمكنت من مساومة السيدة على مبلغ مالي 3 ملايين جنيه، واستجابت السيدة لطلبهم ووفرت المبلغ، وهو عبارة عن مليون جنيه نقدا و2 مليون جنيه في شكل سبائك ذهبية، وسلمته لأفراد العصابة وبعدها حصلت على ابنها.

خطف طفل من أحضان والدته

وعقب اطمئنان السيدة على ابنها توجهت إلى قسم شرطة الهرم وحررت محضرًا بالواقعة أمام العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، وبدأ الفريق الأمني في أعمال الفحص.

وتبين من التحريات أن السيدة كانت عائدة من الإسكندرية بصحبة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات وسائقها، وأن الجريمة حدثت على طريق «القاهرة - الإسكندرية»، وأنها فوجئت بشخصين يستقلان سيارة ملاكي وقطعا طريقها وتمكنا من خطف الطفل، وباستجواب السائق حاول التنصل من الجريمة.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث أن سائق السيدة هو العقل المدبر للجريمة، وأنه استعان بشخص آخر من جيرانه في محافظة كفر الشيخ وصديق الأخير، واتفق السائق والمتهم معهما على تنفيذ الجريمة وأعلمهما بخط سيره، ونجح المتهمون الثلاثة في الحصول على قيمة الفدية من السيدة حتى تمكنوا من إعادة الطفل بعد أن أوفت السيدة بوعدها واستجابت لطلبهم.

وألقت المباحث القبض على الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة خطف طفل من والدته تحت تهديد السلاح.