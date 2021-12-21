«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، كما أوضح أنّ جميع الجداول موحدة بإدارات ومدارس تعليم الجيزة.

وأكد الجيار في بيان عنه، أنّ الامتحانات تبدأ يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 وتنتهى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، مشددا على ضرورة مراعاة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 والإمكانيات المتاحة لجميع مدارس الجيزة، مع مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع الابتدائي «الامتحان صباحي فقط وموحد على مستوى الجمهورية».

- الصف الخامس الابتدائي الامتحان «صباحي – مسائي».

- الصف السادس الابتدائي الامتحان «صباحي – مسائي».

جداول امتحانات المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي الامتحان «صباحي – مسائي».

- الصف الثاني الإعدادي الامتحان «صباحي – مسائي».

-الصف الثالث الإعدادي الامتحان «صباحي فقط وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة».

جداول امتحانات النقل في الثانوية العامة

- الصف الأول الثانوي «صباحي فقط وموحد على مستوى الجمهورية».

- الصف الثاني الثانوي «صباحي فقط وموحد على مستوى الجمهورية».