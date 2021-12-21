الحبس 15 سنة لربة منزل وعامل في الدقهلية لـ«خطف شاب وهتك عرضه»

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية عشر بمحافظة الدقهلية، بمعاقبة ربة منزل وعامل بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما، وبراءة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامهم بخطف مواطن عن طريق التحايل بعد استدراج المتهمة الأولى للمجنى عليه إلى مسكنها بمدينة المنصورة وهتك عرضه وتجريده من ملابسه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسام محمود حشيش، والمستشار عمرو الحسين محمد طه، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وعصام محمد الدسوقي.

خطف شاب وهتك عرضه بالمنصورة

صدر الحكم ضد كلا من «سماح ح. أ.»، 31 عاما ربة منزل، مقيمة بمدينة المنصورة، و«وائل م. م.»، 39 عاما، عامل ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه، والمتهم الثالث الذى حصل على البراءة «أ. أ.»، 24عاما، حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل خطف شاب بحيلة «زوجي مريض وتعالي ساعدني»

وأحيل المتهمون إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وذلك لأنهم في يوم 24 يناير 2021 بدائرة قسم أول المنصورة خطفوا المجنى عليه «أحمد ع. أ. »، 33 عاما، عامل، وذلك بطريق التحايل بعد أن نسجت له المتهمة الأولى خيوط الحيلة فانجلت عليه وتمكنوا من اقتياده إلى مسكنها واقصائه بعيدا عن ذويه واقترنت بجريمة الخطف جناية هتك عرض المجنى عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه والتقاط مقاطع فيديو وصور وسرقوا هاتفه المحمول بطريق الإكراه، وهددوا المجنى عليه بإفشاء أمر المقاطع المرئية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، والإكراه على توقيع عدد 5 إيصالات أمانة.

وأكد المجنى عليه في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين قاموا باستئجار شقة سكنية ودفعهم مبالغ مالية كمقدم لها ورغبتهم في استرداد كامل المبلغ اتصلت المتهمة الأولى على المجنى عليه وأخبرته بمرض زوجها وطلبها أن يأتي إلى مسكنها، وما أن وصل إلى مسكنها قام المتهمان الثاني والثالث بالتعدي عليه.

وأثناء نظر القضية قام المجنى عليه بالعدول عن الاتهام للمتهم الثالث فقضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث ومحاكمة المتهمان غيابيا الأولى والثانية بالسجن 15 سنة.