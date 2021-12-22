المشدد 5 سنوات لصيدلي متهم بترويج مخدرات في الزواية الحمراء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حكما بمعاقبة صيدلي بالسجن لمدة 5 سنوات لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة الزوايه الحمراء.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، حاتم عبدالفتاح أبو شنب، وأمانة رفاعي فهمي، يحيى عبدالرشيد.

وكشف أمر إحالة المتهم للمحكمة أنه بنطاق دائرة الزوايه الحمراء وحال عمل المتهم «طارق . س» 28 عامًا، صيدلي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر يدعي «ترامادول» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

216 قرص ترامادول

وشهد رائد شرطة بادارة رعاية الأحداث أنه بورود معلومة من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته بأن الصيدلية المملوكة للمتهم تشهد الاتجار في الادوية المخدرة فقام بندب لجنة للتفتيش الصيدلي وتم العثور علي 216 قرص للترامادول المخدر وعدد من الادوية المصرح بها ومبلغا ماليا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش إقر بإحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.