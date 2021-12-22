نجاح جراحة ترقيع طبلة أذن لطفل باستخدام المنظار دون جراحة بالبحيرة

قام فريق الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا في أبو حمص بالبحيرة، برئاسة الدكتور أحمد هشام جلال، مدرس الأنف والأذن بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد النجار، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، بإجراء جراحة ترقيع طبلة الأذن باستخدام المنظار الجراحي دون اللجوء إلى فتح جراحي للطفل.

إجراء سلسلة من العمليات

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بجهود ونجاح طاقم فريق الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا بأبو حمص، حيث قاموا بإجراء سلسلة من حالات ترقيع طبلة الأذن.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، والدكتور إيهاب بركات، مدير المستشفى.

شكر الفريق الطبي

وأعرب محافظ البحيرة عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية ولإدارة المستشفى تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

تطوير المنظومة الصحية

وأكد «آمنة» على حرص الدولة بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية لتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.