ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي: الحصيلة مليون جنيه خلال 5 شهور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية، يعمل بإحدى الدول، وشخص آخر متواجد بالبلاد، والاثنان يقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

كواليس ضبط المتهمين

وأكد بيان لوزارة الداخلية أنه من خلال قيام المتهم الأول الذي يعمل بإحدى الدول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يشترونها من الدولة المتواجد بها أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع فى حساب الشخص الآخر متواجد بالبلاد، بالعملة المحلية - وهو ما يعرف بنظام المقاصة.

وأضاف البيان أنه عقب تلقي المتهم التحويلات يسلمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

حجم ضخم للتعاملات في 5 شهور

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المتواجد بالبلاد وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 شهور طبقاً للفحص المستندى مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.