السيسي لـ«المواطنين»: البناء على أرض زراعية بيكلفنا كتير وبيضيع فرص مهمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الأهالي عليهم أن يتفهّموا أنّ تكلفة الحصول على أراضي البناء قد يكون أكبر من الزراعية، لكنه يوفر على الدولة مليارات تُصرف لاستصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، متابعا: «لما ييجي يبني يقول مش هيدفع رقم كبير ويبني على أرضه، واللي جنبه زيه، وبالتالي تنتهي الأرض الزراعية ونضيع على نفسنا وبلدنا فرص كتير».

مؤتمرات لتشكيل أرضية مشتركة بين الدولة والمواطن

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنّ المؤتمرات التي تطلقها الدولة، تهدف لتشكيل أرضية فهم مشترك بين المواطنين والقيادة السياسية، متابعا: «إحنا ممكن نفتتح المشروعات والكلمتين يتقالوا وخلاص ونبقى سعداء كلنا».

وتابع الرئيس السيسي: «أختي اللي قابلتني وقالتلي أنا عندي 6 أولاد مش عارفة أعيشهم، أنا رديت عليها وقولتها وأنا عندي 100 مليون عايز أعيشهم، أعمل إيه؟، كان ردي كده».

تنمية صعيد مصر

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، ووجّهت الدولة 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.