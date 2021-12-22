السيسي عن محطات المعالجة: «هنستخدم كل نقطة مياه مرتين وتلاتة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تحاول تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، موضحًا: "مفيش نقطة مياه متاحة في مصر إلا وبنحاول استخدامها طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وسننفذ الإجراءات والمنشآت اللازمة لذلك، وأي فرصة لمياه ممكن نستخدمها لمرة تانية ثالثة ورابعة واخمسة هنستخدمها".

نمتلك 1.4 مليون مكعب في اليوم الواحد من مياه الصعيد غير مستخدمة

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: "كان لدينا 1.4 مليون مكعب في اليوم الواحد من المياه في الصعيد لم نكن نستخدمهم، وبالتالي فإننا سنستفيد منها من خلال محطات المعالجة ونعاجلها معالجة ثلاثية متطورة وحتى إذا نزلت بعضها للنيل مش هتبقى ليها أي ضرر ولن تضر بصحة الناس".

وتابع رئيس الجمهورية: "وعندما ننهي محطات المعالجة في صعيد مصر مش هيبقى فيه نقطة مياه تقدر تسيء للأراضي الزراعية جنب المباني اللي فيها صرف قديم، لكن الصرف في المنظومة الجديدة سيتم تجميعه ويدخل على محطة معالجة ويمكن استخدامه، وهذا الكلام لن يشمل 60 محطة معالجة فقط، لكنه سيشمل الصرف الصحي والزراعي لكل مصر .. احنا بنتكلم في مليارات كتير".