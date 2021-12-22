ضبط «سيدة» عليها «7 أحكام و14 مليون جنيه غرامات»: كانت مختبئة بالمقطم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.. فقد تمكنت وحدة مباحـث قـسـم شـرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط سيدة مقيمة بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا «مبان- عدم تنفيذ قرار إزالة» بإجمالى حبس 4 سنوات وغرامات مالية مستحق بلغت 14 مليون جنيه، وذلك حال إختبائها بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المقطم .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.