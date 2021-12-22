السيسي: الدولة صرفت 900 مليار جنيه خلال 30 سنة.. دلوقتي بنصرف تريليون في السنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ القيمة الاستثمارية لمشروعات الدولة سنويًا قبيل توليه مسؤولية البلاد كانت في حدود 30 مليار جنيه، شارحًا أنَّه كان يتمّ إنفاق 30 مليار جنيه في العام الواحد على مدار 30 سنة، بإجمالي 900 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار فرق قيمة الجنيه.

رئيس الجمهورية: نحاول تعويض ما فات

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنَّ هذا الكلام ليس إساءة إلى أي شخص، بل محاولة لتعويض ما فات، مستكملًا «الدولة المصرية على مدار 30 سنة صرفا في المتوسط 30 مليار جنيه سنويًا، بإجمالي 900 مليار جنيه، والدولة على مدار السبع سنوات الماضية أنفقت في المتوسط نحو تريليون جنيه، أي حاليًا ننفق في العام الواحد اللي كنا بنصرفه على مدار 30 سنة».

مشروعات قومية في الصعيد يفتتحها الرئيس

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

اهتمام غير مسبوق شهدته محافظات الصعيد، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل: التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ برنامج التنمية للصعيد منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.