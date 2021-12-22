السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «صعيد الخير»

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «صعيد الخير»، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.

التنمية المستدامة في مصر

وجاء في الفيلم، أنّ مصر مضت قدما في مسارات التنمية المستدامة، لتحسين أحوال مواطنيها في شتى المجالات وفي القلب منها صعيد مصر، كما أولت الدولة اهتماما بالغا بتنمية محافظات الصعيد ودعمها على المستويات كافة، لتعظيم ما يملكه صعيد مصر من مقومات في شتى المجالات لخلق فرص استثمارية، وفرص عمل تخدم أهل الصعيد، وتحقيق نهضة شاملة ومستدامة للجمهورية الجديدة، مستعينة بشعبها وقدرته على صنع المعجزات.

الاكتفاء الذاتي من البترول

وتابع الفيلم التسجيلي، أنّ الطاقة وأحد روافدها، وزارة البترول، كان لها دور حيوي في امتلاك مقومات القوة، من خلال جهد دؤوب في التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، والتي سارت بخطوات مدروسة لتنفيذ العديد من الإجراءات، والتي أثمرت عن اكتشافات بترولية جديدة لتوفير الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.

وحصل الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، إذ إنّ المبادرة شملت 34 مركزًا في المرحلة الأولى بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة يدخل 35 مركزًا بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، إلى جانب وجود استثمارات ضخمة موجهة للتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، فتمويل «حياة كريمة» يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.