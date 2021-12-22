السيسي: الأراضي الزراعية فرصة عمل متاحة.. لما بتتحول لسكن بنفقد العمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ؤالتقى إحدى السيدات خلال زيارته الأخيرة إلى أسوان بعد وقوع السيول، وقالت له «أنا مش عارفة أعيش، وعندي 6 أولاد»، مضيفا: «قلتلها وأنا عندي 100 مليون أصرف عليهم ازاي، وقلت للست إنّك تصرفي على 6 أولاد كتير وصعب، ومطالبهم هتحتاج رقم كبير، والموضوع مش بينفصل عن بعضه».

الحيازة العمرانية تتطلب توفير فرص عمل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية افتتاح مشروعات تنموية في محافظات الصعيد، أنّ الحيازة العمرانية تتطلب توفير فرص عمل، موضحا: «الأراضي الزراعية اللي موجودة معاك هي فرصة عمل متاحة، ولما بتحولها لسكن بتبقى أفقدتها فرصة العمل، حتى وإن كانت مش غالية أو مش بتدخلك كتير لكن متاحة».

وزاد الرئيس: «لما بتيجي تقسم عليهم الأرض علشان يشتغلوا مش هتلاقي نصيب الفرد في الشغل حاجة، لا زراعة أو صناعة زراعية عشان تعظيم القيمة المضافة وعشان الناس تعيش».

مشروعات تنموية في الصعيد

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.