بدء نقل أوراق إجابات طلاب 5 ابتدائي لـ«القومي للامتحانات» لتصحيحها

تبدأ المديريات التعليمية بالمحافظات، اليوم الأربعاء، تسفير أوراق التقييم لطلاب الصف الخامس الابتدائي، الذي عُقد على عينة من الطلاب بـ345 مدرسة علي مستوى الجمهوية، اليوم وأمس في مادتي اللغة العربية والرياضيات، لقياس مستوى القراءة والكتابة والحساب للطلاب.

تعليمات رسمية بانتهاء تسفير الإجابات الأحد المقبل

وقال مصدر مسؤول بالمركز القومي للامتحانات، إن هناك تعليمات للمديريات التعليمية بتشكيل لجنة ثلاثية، مهمتها استلام أوراق الأسئلة من المركز قبل الاختبار، وحفظها بمكان مؤمن بالمديرية حتي يوم التطبيق، ويتم تسليمها للمركز بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي، والحفاظ علي سريتها.

وذكر المصدر لـ«الوطن»، أن المديريات بدأت استلام الأوراق من المدارس اليوم بعد انتهاء اليوم الدراسي، ونقلها في كراتين إلى المركز القومي، والتأكد من سلامة محتويات الصندوق والتي تضمن الأسئلة وأوراق الإجابة وكشوف المناداه وواستبيانات التلاميذ.

إعداد تقارير بنتائج تقييم الطلاب

وأشار المصدر، أن المركز حدد يوم الأحد 26 ديسمبر كآخر موعد لتسليم أوراق الإجابات للمركز، للبدء في تقييمها وقياس مستوي الطلاب في القراءة والكتابة، وإعداد تقارير بنتائج الدراسة والتقييم وتسليمه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المصدر، أن التقييم الوطني الذي تم إجراءه علي عينة من الطلاب، بلا درجات أو نتائج، ولكنه مجرد دراسة سرية للمركز للوقوف علي مستوي الطلاب قبل إعداد المناهج الجديد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التقييم الوطني لطلاب الصف الخامس الإبتدائي، وهي كالآتي:-

- تطبيق التقييم الوطني على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في 345 مدرسة على مستوى الجمهورية.

- الهدف من التقييم معرفة المهارات المعرفية، وقياس مستوى القراءة والكتابة والحساب التي وصل إليها قبل اعداد المناهج الجديدة.

- إجراء الامتحان في مادتي اللغة العربية والرياضيات لقياس مستوى القراءة والكتابة.

- لن يتم إعلان المدارس التي سيطبق فيها الاختبار لأنها عبارة عن دراسة ميدانية سرية لا تستهدف التحضير والمذاكرة.

- المركز القومي للامتحانات من قام بوضع أسئلة الاختبار العشوائي.

- عقد تدريب للمعلمين المشاركين في تطبيق الاختبار بالمدارس.

- بدأ تطبيق التقييم يوم الثلاثاء 21 ديسمبر بامتحان مادة اللغة العربية و انتهي اليوم الإربعاء بمادة الرياضيات.

- الحضور اجباريًا لجميع الطلاب والمعلمين.

- المركز القومي للامتحانات مسؤول عن تصحيح الامتحانات لتحديد نقاط القوة والضعف.

- لن تكون الامتحانات بدرجات بل لمعرفة مستوى الطلاب فقط.