مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة بالبحيرة

تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالشكر والتقدير إلى المواطنين والأطقم الطبية والمسئولين بالمراكز الصحية، على الجهد المبذول في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ووصول نسبة التطعيم حتى نهاية اليوم الثالث للحملة إلى 92.5% من الأطفال المستهدفين.

التعاون مع الأطقم الطبية

وأهاب محافظ البحيرة بالمواطنين التعاون مع الأطقم الطبية، لسرعة الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين، حفاظاً على سلامتهم، لافتاً إلى أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى مشاركة 2998 فريقاً ثابتًا ومتحركاً في الحملة .

مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال

وأضاف المحافظ أنه تم مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة المقبلين، بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، نظراً لإصابة بعض الأطفال بالبرد في الفترة الحالية، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، قبل قليل، بجهود ونجاح طاقم فريق الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، في أبو حمص، بإجراء سلسلة من حالات ترقيع طبلة الأذن لعدد من الحالات من الأطفال.

وتعتمد تلك العمليات على استخدام المنظار الجراحي، دون اللجوء إلى فتح جراحي، وقام فريق الأنف والأذن بالمستشفى، برئاسة الدكتور أحمد هشام جلال، مدرس الأنف والأذن بجامعة الإسكندرية، بإجراء مجموعة من العمليات الناجحة في هذا التخصص.