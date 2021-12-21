رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022.. التعليم توضح 3 و5 سنوات

يبحث الكثيرون من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية، عن رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022، التي تعتبر شرط أساسي لدخول اختبارات العام الدراسي، وأعلنت عنها وزارة التربية والتعليم عبر الإدارات التعليمية، حيث يمكن لأولياء الأمور سدادها في مكاتب البريد المختلفة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، في إطار الخدمات التي يقدمها للقراء من أولياء الأمور في مجال التعليم، نعرض رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، في السطور التالية:

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2021 – 2022

وبحسب وزارة التربية والتعليم جاءت رسوم امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات، كالآتي..

سداد المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيهات.

سداد المرة الرابعة 308 جنيهات.

رسوم امتحانات الصفوف التعليمية المختلفة

بينما أعلنت الوزارة أن رسوم السنوات التعليمية المختلفة جاءت كالآتي..

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية فتقدر بنحو 158 جنيهًا.

رسوم امتحانات الثانوية العامة: يتم سداد في المرة الأولى والثانية 210 جنيهات، وسداد المرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

رسم امتحانات المواد القومية، تكون عن كل مادة ويبلغ سعرها 1500 جنيه عن كل مادة

رسوم امتحانات منازل ثانوی عام صف أول وثاني، يجب عليهم سداد رسوم تقدر بنحو 300 جنيه

رسوم امتحانات عمال تعليم فني صف أول وثاني، فيجب سداد رسوم تقدر بنحو 400 جنيه.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، قد كشف في تصريحات سابقة للوطن أن الوزارة انتهت من تطوير 75% من مناهج التعليم الفني وتحويلها إلى جدارات، بحيث تكون كل التخصصات والمناهج الحديثة مواكبة لسوق العمل، وليس من بينها أيّ تخصص قديم يقود الخريجين إلى البطالة بعد التعليم، حيث سيتم استكمال تطوير المناهج وتحويلها إلى جدارات، لتصل النسبة إلى 100%، بحيث تكون جميع التخصصات الفنية حديثة ومعاصرة، وتتناسب مع احتياجات الدولة من التنمية وإنجاز المشروعات القومية والحد من البطالة بنسبة كبيرة، على أن يكون كل تخصص عصري، يقابله وظيفة في سوق العمل.