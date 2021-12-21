رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 - 2022 ومنافذ الدفع

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2021- 2022، لكي يتمكنوا من سدادها، ودخول امتحانات منتصف العام الدراسي، ووجهت الوزارة في خطاب مرسل من جهتها للمديريات التعليمية، بضرورة التنبيه على جميع مديري المدارس (حكومي - رسمي لغات ومتميز- خاص) بقبول إيصالات سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022 من ثلاث جهات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 2022، والجهات التي يجب سداد تلك الرسوم بها، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2021- 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 2022، والتي يجب على الطالب تسديدها وتحرير الاستمارة الإلكترونية، من أجل السماح للطلاب بدخول الامتحانات، وتبلغ قيمة رسوم الامتحانات 158 جنيها، تسدد في عدد من الجهات التي حددتها الوزارة.

منافذ دفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 2022

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المنافذ المختلفة التي يمكن للطلاب أن يقوموا بدفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية بها، والتي تتضمن 3 جهات مختلفة: «شركات التحصيل المختلفة، البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، أو أون لاين بالفيزا».

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

- يقوم الطالب الراغب في تسجيل الاستمارة الإلكترونية الدخول على اللينك الخاص بتسجيل الاستمارة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــا.

- وفي حالة إذا كان الطالب لم يكن لديه البريد الإلكتروني، يقوم باختيار «إنشاء حساب البريد الإلكتروني» واختيار «حساب طالب».

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب والكود الخاص به أيضا، ليظهر أمام الطالب البريد الإلكتروني الموحد الخاص به والرقم السري أيضا.

- العودة للصفحة الرئيسية مرة أخرى واختيار «تسجيل الدخول».

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به، وجميع البيانات المطلوب إدخالها، لتسجيل الاستمارة الخاصة به.