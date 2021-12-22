مدبولي: 47.3 مليار جنيه استثمارات التنمية المحلية في الصعيد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات التنمية المحلية التي نفذتها الدولة في صعيد مصر، وشملت «الكهرباء، الإنارة، المجازر، الرصف الداخلي، النظافة، وتحسين الطرق المحلية»، قائلا إنّها تكلّفت نحو 30 مليار جنيه، فضلا عن مشروع بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير التنمية المحلية في محافظات قنا وسوهاج، بتكلفة اقتربت من 10 مليارات جنيه، فضلا عن مشروعات أخرى، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 47.3 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد، أنّ مشروع التنمية المحلية في قنا وسوهاج، من أفضل الممارسات الناجحة في الأمم المتحدة هذا العام.

2320 مدرسة جديدة وتطوير 34 ألف فصل

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الرئيس السيسي وجّه بالتركيز على خدمات التعليم والصحة، فكانت هناك طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير الفصول بواقع 34 ألف فصل، وإنشاء 2320 مدرسة جديدة، فضلا عن مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية.

إشادات دولية بتطوير التعليم

وأشار مدبولي، إلى أنّ تطوير منظومة التعليم كان موضع إشادة دولية، إذ شهد مجال التعليم العالي إنشاء جامعتين حوكميتين و5 خاصة، فضلا عن 105 كليات ومعاهد جديدة، فضلا عن المنظومة الجديدة التي وجّه بها الرئيس السيسي، من إنشاء جامعات تكنولوجية وأهلية، فضلا عن المجمعات التكنولوجية التي تدار بواسطة وزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالي.

أسوان بين أفضل 10 مدن عالميا

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ يونسكو اختارت مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم للتعلم في عام 2019، وهو نموذج لما يحدث في كل محافظات ومدن صعيد مصر.