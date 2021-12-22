كريم قاسم يشارك في الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل «يوتيرن»

انضم عدد كبير من النجوم إلى مسلسل «يوتيرن»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي من المقرر أن تنافس به في السباق الرمضاني المقبل، وأخرهم الفنان «كريم قاسم»، الذي انضم مؤخراً، ويقوم بشخصية «خالد».

نجوم مسلسل «يوتيرن» لريهام حجاج

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل قريبًا، بعد الانتهاء من جلسات التحضير للشخصية مع فريق العمل، حيث تعكف بطلة العمل ريهام حجاج مع مخرج العمل والأبطال للوقوف على التفاصيل النهائية قبل بدء تصوير العمل.

معلومات عن مسلسل يوتيرن

ويعتبر مسلسل يوتيرن هو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع كريم قاسم بـ«ريهام حجاج»، حيث تعاونا مسبقًا في مسلسل «لما كنّا صغيرين»، ولاقى المسلسل نجاحًا قويًا وقت عرضه على منصات التواصل الاجتماعي، ومؤخرًا تصدر «كريم»، بطولة حلقة «بحبك موت»، ضمن حكايات مسلسل «المشهد الأخير»، الذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip، وشاركه في البطولة النجمة سلمى أبو ضيف، ليقدما سويًا قصة حب قوية، ولكنها محفوفة بالمخاطر في الوقت نفسه.

أبطال مسلسل يوتيرن

وبجانب النجمة ريهام حجاج، يشارك كريم قاسم في بطولة «يوتيرن» النجوم توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، هشام عاشور، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

أخر نشاط فني لـ«كريم قاسم»

وكان كريم قاسم، شارك مؤخرًا في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس بفيلمه القصير الحفرة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، في عرض عالمي للفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وعُرض للنجم كريم قاسم أعمالًا درامية سابقة على منصة شاهد vip وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل «مملكة إبليس»ـ بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، وأيضًا «لما كنّا صغیرین»، الذي نافس به في موسم رمضان 2020، وفي السينما يُعرض له فيلم «ولاد رزق 2»، وأيضًا «سوّاح»، الذي حصد 35 جائزة دولية في أكثر من 100 مهرجان سينمائي.