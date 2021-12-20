تحليل مخدرات للمتهمين بقتل شاب أثناء شروعه في سرقة أتوبيس بالقناطر

قررت النيابة العامة عرض المتهمين بقتل شاب أثناء شروعه في سرقة أتوبيس بمنطقة منشأة القناطر، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان ما إذا كانوا تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، وقت ارتكاب الواقعة، كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة زراعية تابعة لدائرة القسم، وبالانتقال تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه، ولا يحمل مستندات تدل على هويته، وبفحص الجثة تبين وجود آثار 33 طعنة، وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط منطقة الحادث، وتحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة، فقررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرفها وندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المجني عليه وضبط الجناه.

وقال مصدر أمني، إنه تم تصوير الجثة وتوزيع نشرة على أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة للتعرف عليها من خلال المترددين على أقسام الشرطة، كما تم رفع بصمات الجثة لمطابقتها بالأدلة الجنائية تمهيدا للوصول لهوية المجني عليه.

كشف غموض الواقعة

تم تشكيل فريق بحث وأسفرت الجهود عن أن 3 مسجلين خطر وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بأنهم شاهدوا المجني عليه يقوم بسرقة أجزاء من أتوبيس في الطريق العام، وضبطوه وقاموا بالإعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم نقلوا الجثة إلى مكان العثور عليها.