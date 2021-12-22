141618 طنًا رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبل 27 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضمنها ناقلة الغاز المسال العملاقة (GASLOG SAVANNAH)، التي ترفع علم أنتجوا، ويبلغ طولها 285 متراً، وبعرض 43 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المسال.

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، عملية دخول الناقلة العملاقة وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

9391 طن حركة الصادر من البضائع بميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط، خلال الساعات الـ24 الماضية، 9391 طناً، تشمل 6691 طن فوسفات، و2700 طن رمل، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59156 طناً، تشمل 30363 طن ذرة، و7418 طن قمح، و716 طن خشب زان، و75 طن صويا، و6900 طن خردة، و13184 طن حديد، و500 طن عدس.

531 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات

وأشارت هيئة ميناء دمياط، في بيان لها قبل قليل، إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 531 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وبصل أخضر وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وفلفل وريحان وكراوية وكتان)، وفواكه ( برتقال ويوسفي)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والكويت ومالطا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وألمانيا والهند وكندا وهونج كونج وإنجلترا وباكستان والصين وبنجلاديش وجواتيمالا وأمريكا، فيما بلغ عدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2096 حاوية مكافئة.

141618 طن رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 115134 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 141618 طناً، وغادر الميناء عدد 2 قطار، بحمولة إجمالية 2380 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وسوهاج، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4216 شاحنة.