13 ألف طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13230 طنا، تشمل 10580 طن رمل، و2650 طن سوبر فوسفات.

33715 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33715 طنا، تشمل 4775 طن قمح، و1324 طن خشب زان، و17200 طن ذرة، و10416 طن خردة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 184 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس، وفاصوليا، وبطاطا، وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فول وفول مجروش، وريحان، وشمر، وفول سوداني)، وفواكه (بلح وفراولة)، حيث يتم تصدير كل هذه الحاصلات إلى كل من الإمارات والجزائر وسنغافورة وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا وإنجلترا.

130 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 491 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1421 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 129586 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120087 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3738 شاحنة.

وكانت قد أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال ناقلة الغاز المسال العملاقة (ARISTIDIS I)، التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 299 متراً، وبعرض 46 متراً، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 72 ألف طن من الغاز المسال.