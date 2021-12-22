لو عاوز تغير جهة صرف معاشك قبل القبض بأيام.. الخطوات والمستندات

تزامنا مع اقتراب موعد صرف معاشات يناير 2022، يوم السبت 1 يناير، لنحو 10 ملايين و600 ألف مواطن، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه تم التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري «فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات مصر، ووي»، منذ عدة أشهر لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، إلى جانب الصرف من البنوك ومكاتب البريد.

جهات صرف المعاشات

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين للمعاش، تعديل جهة صرف المعاش على أي جهة من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، مشيرة إلى أن صرف المعاشات يتم من أي من الجهات الآتية تبعا لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضي معاشات ».

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

مستندات تعديل جهة صرف المعاش

وأوضحت التأمينات، أنه على صاحب المعاش أو المستحق عنه تقديم طلب لتعديل جهة صرف المعاش​، والتوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش وارفاق المستندات التالية:

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم موافاة الهيئة القومية للتأمينات بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاة هيئة التأمينات بموافقة من البنك على التحويل.

- إذا كانت جهة الصرف التي يريد صاحب المعاش التحويل عليها كارت ميزة يتم موافاة الهيئة بصورة الكارت.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد، يتم موافاة التأمينات بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​

- إذا كانت جهة الصرف التي يريد التحويل عليها الهاتف المحمول، يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح محفظة إلكترونية، وتوقيع المستفيد أو صاحب المعاش على طلب صرف المعاش عليها.