السيسي يحيي أهالي الجنوب: هنفتتح مشروعات تاني في أسبوع الصعيد

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية لأهالي الصعيد خاصة والمصريين عامة، متابعا أنّ اليوم هو واحد من ضمن مجموعة أيام خصصتها الدولة لأهالي الجنوب ضمن «أسبوع الصعيد»، لافتتاح مشروعات انتهت الدولة من تنفيذها، فضلا عن مشروعات أخرى سيتم افتتاحها خلال أيام.

السيسي: نصيب الصعيد في التنمية كان الأقل

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح عددا من المشروعات التنموية في صعيد مصر، أنّ مثل تلك المشروعات تعكس اهتمام الدولة في تجاوز المشكلات والصّعاب والتحديات التي كانت موجودة في مصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة، موضحا: «كان نصيب الصعيد في التنمية أقل من باقي محافظات الجمهورية، وبالتالي حجم العجز في الصعيد كان أكبر شوية».

مساهمات «حياة كريمة» في الصعيد

وتابع الرئيس: «بنحاول نخلي الدولة كلها على نسق واحد، وميكونش فيه منطقة بتتفوق على منطقة أو محافظة بكل القطاعات، واللي هيكمل ده حياة كريمة، وهيغطي كل المسائل في إطار مشروعات الصعيد اللي هنفتتحها».

وحصل الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، حيث شملت المبادرة 34 مركزًا في المرحلة الأولى، بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة يدخل 35 مركزًا بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، فضلا عن استثمارات ضخمة موجهة لتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، فتمويل «حياة كريمة» يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.