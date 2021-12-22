رسوم امتحانات الطلاب لجميع المراحل من الإعدادية للثانوية العامة

يتابع كثير من أولياء الأمور والطلاب، ما يخص رسوم امتحانات الطلاب بداية من الشهادة الإعدادية حتى الثانوية بكل أنواعها العام، والفني، والمنازل، وكيفية سدادها، حتى يتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم في المواعيد المقررة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء من أولياء الأمور والطلاب في مجال التعليم على مدار اليوم، رسوم امتحانات المراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2021 -2022، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، في السطور التالية:

رسوم امتحانات الإعدادية 2021- 2022

أعلنت الوزارة أن رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية فتقدر بنحو 158 جنيهًا.

رسوم امتحانات الثانوية 2021- 2022

وجاءت رسوم امتحانات الثانوية العامة كالآتي:

- سداد في المرة الأولى والثانية 210 جنيهات، وسداد المرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

رسوم امتحانات منازل الثانوية 2021- 2022

رسوم امتحانات منازل ثانوية عامة صف أول وثاني، يجب عليهم سداد رسوم تقدر بنحو 300 جنيه

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022

وبحسب وزارة التربية والتعليم جاءت رسوم امتحانات الدبلومات الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات، كالآتي:

سداد المرة الأولى والثانية والثالثة 208 جنيهات.

سداد المرة الرابعة 308 جنيهات.

رسوم امتحانات المواد القومية 2021- 2022

رسم امتحانات المواد القومية، تكون عن كل مادة ويبلغ سعرها 1500 جنيه عن كل مادة

رسوم امتحانات عمال تعليم فني 2021- 2022

رسوم امتحانات عمال تعليم فني صف أول وثاني، فيجب سداد رسوم تقدر بنحو 400 جنيه.

منافذ دفع رسوم امتحانات 2021- 2022

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المنافذ المختلفة التي يمكن للطلاب أن يقوموا بدفع رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية بها، والتي تتضمن 3 جهات مختلفة: «شركات التحصيل المختلفة، البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، أو أون لاين بالفيزا».